La compagnie japonaise ANA Holdings commande 20 Boeing 787 supplémentaires

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne ANA Holdings a annoncé mardi une commande de 20 avions Boeing 787 supplémentaires, qui porteront à plus de 100 le total de ce type d'appareils dans sa flotte.

ANA Holdings compte employer une partie de ces avions sur les lignes intérieures au Japon, en remplacement de ses Boeing 777, ce qui est censé réduire les nuisances sonores et la pollution, est-il précisé dans un communiqué où le montant du contrat n'est pas divulgué.

Calculée au prix catalogue, cette commande représente plus de 5 milliards de dollars (pratiquement autant en francs suisses).

"Ces avions apportent un plus significatif à ANA alors que nous nous efforçons de rendre notre flotte entière plus respectueuse de l'environnement et de réduire le bruit émis", a déclaré un directeur adjoint d'ANA, Yutaka Ito, cité par le groupe.

Le modèle Boeing 787, en partie fabriqué au Japon par des fournisseurs proches de Boeing comme Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a un meilleur rendement que les Boeing 777 actuellement déployés par ANA.

Avant cette annonce, ANA Holdings, fidèle à l'avionneur américain, avait déjà commandé 83 Boeing 787, dont 71 appareils sont d'ores et déjà en service.

Une fois tous les exemplaires livrés, soit vers 2025/26, ANA exploitera un total de 103 Boeing 787.

Les avions nouvellement commandés au rival de l'européen Airbus utiliseront des moteurs fabriqués par GE Aviation.

