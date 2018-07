Les recettes de Japan Airlines et ANA Holdings augmentent au 1er trimestre

Tokyo (awp/afp) - Les compagnies aériennes japonaises Japan Airlines (JAL) et ANA Holdings ont annoncé mardi des bénéfices en baisse sur un an, mais pour des raisons non directement liées à leurs activités aériennes qui, elles, ont vu leurs recettes progresser grâce à une demande en hausse.

JAL a accusé un recul de 10% de son bénéfice net au premier trimestre 2018/19, en raison de divers facteurs (hausse des cours du pétrole et appréciation du yen notamment) mais ses revenus ont montré une hausse de 8,7%.

Le gain net s'est établi à 17,54 milliards de yens (134 millions d'euros) sur des ventes des 342 milliards de yens découlant d'une augmentation des passagers et recettes tant sur les lignes intérieures qu'internationales.

JAL précise avoir transporté 2,25 millions de passagers sur les lignes internationales (+10,5%) et 8,3 millions sur les trajets intérieurs (+2,8%).

ANA a de son côté été choisie par 2,51 millions de personnes sur les tronçons transfrontaliers (+11,7%) et 10,67 millions de voyageurs entre les villes du Japon (+3%).

La compagnie a déploré une chute de 68,5% de son bénéfice net sur la période passée en revue, à 16,1 milliards de yens (123 millions d'euros). Comme JAL, elle dit avoir souffert d'une augmentation des prix de l'or noir, mais la baisse est surtout due à l'absence d'un gain exceptionnel encaissé un an plus tôt.

Les ventes ont dans le même temps augmenté de 7,3% à 484,9 milliards de yens.

Les compagnies nippones profitent non seulement des voyages d'étrangers motivés par des raisons professionnelles mais aussi d'un contexte favorable découlant d'une politique d'accueil en plus grand nombre de touristes étrangers venant notamment de pays d'Asie pour lesquels les procédures de visa ont été allégées.

En outre, elles font état d'une demande solide sur les vols intérieurs de la part d'une clientèle d'affaires et de touristes.

ANA souligne aussi la bonne santé de ses filiales à bas coûts dont le nombre de passagers transportés dans le trimestre a augmenté de 10% sur un an.

Pour l'exercice en cours, JAL table sur une baisse de ses profits, avec un bénéfice net attendu à 110 milliards de yens (-18,8%) et un bénéfice opérationnel de 167 milliards (-4,3%). Son chiffre d'affaires est attendu en hausse à 1.455 milliards de yens (+5,1%).

ANA table pour sa part toujours sur un recul de son bénéfice net de 29,2% à 102 milliards de yens pour l'exercice en cours, et un bénéfice opérationnel quasi stable à 165 milliards de yens (+0,3%).

afp/rp