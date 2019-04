Chevron achète Anadarko pour 33 milliards de dollars, se renforce dans le schiste

L'offre de Chevron à 65 dollars par action, soit une prime de 39% par rapport au cours de clôture du titre Anadarko jeudi, est composée aux trois quarts en titres et pour le quart restant en cash.

Occidental Petroleum, autre compagnie spécialisée dans le schiste, avait proposé plus de 70 dollars par action pour mettre la main sur Anadarko et elle réfléchit maintenant à ses options, ont dit des sources.

Avec l'acquisition d'Anadarko, Chevron devient la deuxième plus grande compagnie pétrolière cotée au monde par la production de brut derrière sa compatriote Exxon Mobil. Elle occupait le quatrième rang jusqu'à présent.

Chevron va surtout se développer dans deux secteurs en pleine expansion aux Etats-Unis: l'exploitation du pétrole de schiste dans le Bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique et le gaz naturel liquéfié (GNL).

"Chevron rejoint le clan des UltraMajors et les trois grands deviennent les quatre grands", commente Roy Martin, analyste chez Wood Mackenzie. "Cette acquisition rend le groupe des majors bien plus polarisé. Exxon Mobil, Chevron, Shell et BP forment désormais une classe à part."

Le rachat d'Anadarko, pour une valeur d'entreprise de 50 milliards de dollars, est la plus grosse opération de M&A dans le secteur pétrolier depuis l'acquisition de BG Group par Royal Dutch Shell en 2016 et l'initiative de Chevron nourrit les spéculations sur une vague de concentration dans les activités liées au schiste aux Etats-Unis.

CESSIONS D'ACTIFS ET RACHATS D'ACTIONS

Mike Wirth, PDG de Chevron, a qualifié l'acquisition d'Anadarko de "formidable combinaison" créatrice de valeur pour les actionnaires.

La production américaine de pétrole a atteint le niveau record de 12 millions de barils par jour (bpj) et les Etats-Unis sont devenus le troisième producteur de GNL, pour lequel la demande ne cesse de grimper en raison de son statut d'énergie moins chère et moins polluante pour les pays dépendant encore fortement du charbon pour leur production électrique.

Avec la hausse récente des cours du pétrole, Chevron, comme Exxon Mobil, a accru ses investissements dans le Bassin permien, coeur de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis.

Avec l'acquisition d'Anadarko, Chevron affirme qu'il disposera d'un couloir de 120 km de large à exploiter à la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique.

"Nous allons désormais voir Chevron émerger comme le leader évident de tous les acteurs du Bassin permien, aussi bien en termes de croissance de la production que de coûts", dit Per Magnus Nysveen, responsable de l'analyse chez Rystad Energy.

Chevron affirme que l'opération sera relutive et accroîtra sa génération de trésorerie au bout d'un an si le baril de Brent, qui évolue actuellement au-dessus de 70 dollars, se maintient au-dessus de 60 dollars.

Le groupe prévoit de céder pour 15 à 20 milliards d'actifs entre 2020 et 2022 et de porter ses rachats annuels d'actions de quatre à cinq milliards de dollars une fois l'acquisition finalisée.

Ces mesures ne suffisent pas à convaincre les investisseurs et le titre Chevron perdait près de 5% à 16h50 GMT à Wall Street, la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, alors en hausse de 0,9%. L'action Anadarko s'envolait pour sa part de 33% à 62,075 dollars.

(John Benny à Bangalore et Jennifer Hiller à Houston; Benoit Van Overstraeten et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)

par John Benny et Jennifer Hiller