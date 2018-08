ANALOG DEVICES : le bénéfice par action dépasse les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos début août, le groupe a réalisé un bénéfice net de 414,46 millions de dollars, soit 1,10 dollar par action, contre un bénéfice de 68,92 millions de dollars, ou 18 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,53 dollar, soit 8 cents de plus que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 1,57 milliard de dollars.En moyenne, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,51 milliard de dollars.Concernant ses perspectives pour le quatrième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action compris entre 1,46 et 1,58 dollar pour des ventes attendues à 1,57 milliard de dollars en moyenne. Wall Street cible 1,53 dollar et 1,55 milliard de dollars.