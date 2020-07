Analog Devices : accord de fusion avec Maxim

13/07/2020 | 14:43

Analog Devices annonce un accord avec Maxim Integrated Products pour une acquisition de ce dernier entièrement par échange d'actions, transaction valorisant le groupe ainsi combiné à plus de 68 milliards de dollars.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Maxim recevront 0,63 action Analog pour chaque action Maxim. Les actionnaires d'Analog et de Maxim détiendront ainsi, respectivement, 69% et 31% du nouvel ensemble.



Soumise aux conditions usuelles, dont l'approbation des autorités de la concurrence et un vote favorable des actionnaires des deux groupes, la finalisation de cette transaction est attendue pour l'été 2021.



