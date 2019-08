Analog Devices : baisse de 17% du BPA ajusté trimestriel

21/08/2019 | 15:25

Analog Devices publie au titre de son troisième trimestre 2018-19 un BPA ajusté en baisse de 17% à 1,26 dollar, soit quatre cents de plus que le milieu de sa fourchette cible, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en baisse de 1,6 point à 40,8%.



Le fabricant de semi-conducteurs a vu ses revenus se tasser de 5% à 1,48 milliard de dollars, un niveau là-aussi dans le haut de ses attentes, soutenus par la croissance dans de nouveaux domaines comme la 5G et les véhicules électriques.



Pour le trimestre en cours, il vise un BPA ajusté de 1,22 dollar (à plus ou moins sept cents) et une marge opérationnelle de l'ordre de 40%, pour des revenus de 1,45 milliard de dollars (à plus ou moins 50 millions).



