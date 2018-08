Analog Devices : trimestre supérieur aux attentes

22/08/2018 | 14:49

Le fabricant américain de semiconducteurs Analog Devices a annoncé ce mercredi, pour le troisième trimestre de son exercice, un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars (+8% en données non-GAAP par rapport à la même période l'an passé), ainsi qu'un bénéfice par action (BPA) de 1,53 dollar.



Le BPA s'avère ainsi supérieur aux attentes, puisque le consensus tablait sur 1,46 dollar.



La marge brute, pour sa part, s'établit à 71,2%



S'agissant des prévisions pour le quatrième trimestre, Analog Devices anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,57 milliard de dollars (plus ou moins 40 millions), avec une marge opérationnelle comprise entre 32 et 33%. Le tout pour un BPA de l'ordre de 1,52 dollar.





