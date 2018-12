Analyticasr17 : Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Suresnes, le 5 décembre 2018

Le groupe Traqueur annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2018.

Le Rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société (https://traqueur.com/), rubrique « Espace Investisseurs » / « Information réglementée ».

À PROPOS DE TRAQUEUR

Le Groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les marchés de l'après-vol, des solutions télématiques et de la voiture connectée. Acteur incontournable en France, le Groupe TRAQUEUR place l'innovation au cœur de son activité et est l'un des pionniers de l'Internet des Objets et du M2M. L'expertise du Groupe s'exprime à travers plusieurs grands domaines d'application et notamment : l'après vol et la sécurisation d'actifs, les services de géolocalisation et solutions télématiques |WWW.TRAQUEUR.COM

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56201-cp_rapport-financier-semestriel_30-juin-2018.pdf

