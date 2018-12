ANEVIA : annonce un contrat avec l'opérateur haut débit américain, Ting

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a été choisi par Ting, opérateur américain de réseau virtuel mobile et fournisseur de services Internet, pour lui fournir des technologies logiciel de codage vidéo pour son nouveau service de télévision multi-écran.Ting TV offrira dans ce cadre des programmes de télévision en direct avec des chaînes spécialisées locales et premium pouvant être visionnées sur un téléviseur ou sur des appareils grand public connectés. Les clients disposant d'une connexion Internet haut débit bénéficieront de ces services de télévision via un nouveau réseau de fibre optique actuellement déployé aux Etats-Unis." Genova Live, un transcodeur logiciel qui, au travers de l'accélération matérielle, fournit des solutions en streaming OTT et IPTV à haute densité, à coût réduit et à faible consommation, est au coeur du nouveau service Ting TV. Les faibles coûts de refroidissement et de maintenance de Genova Live se traduisent par un coût total d'utilisation réduit ", a précisé Anevia.En plus de Genova Live, Ting déploiera le logiciel Genova Manager d'Anevia afin de rationaliser davantage les opérations système et facilitera considérablement le déploiement de nouveaux services sur plusieurs sites, tout en maintenant des configurations homogènes. Genova Manager simplifie les opérations de maintenance et la redondance en fournissant une interface utilisateur centrale au système de compression et de conditionnement OTT.Le logiciel de surveillance Genova Mosaic d'Anevia sera également utilisé pour rassembler toutes les chaînes de télévision sur quelques moniteurs, via une transmission en IP jusqu'au centre de contrôle de l'opérateur. Cela apporte aux opérateurs de télévision une vue d'ensemble des services qu'ils diffusent, à tout moment. Genova Mosaic contrôle ces services en continu, et signale automatiquement les anomalies.