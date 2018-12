ANEVIA : lève 1,2 million d'euros via un placement privé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d’ABSA (action à bons de souscription d'actions) 2018 avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé. Elle a émis 480.000 ABSA 2018 d’une valeur nominale unitaire de 0,05 euro, au prix unitaire de 2,50 euros, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1,2 million d’euros, représentant 11,06% du capital social post-opération de la société.Un BSA (bons de souscription d'actions) 2018 donnera à son titulaire le droit de souscrire à une action ordinaire d'une valeur nominale de 0,05 euro à un prix de souscription de 2,50 euros par action ordinaire, soit une augmentation de capital complémentaire d'un montant total de 1,2 million d'euros (prime d'émission incluse) en cas d'exercice de l'intégralité des BSA 2018.Les BSA 2018 seront détachables au gré du souscripteur et transmissibles librement. Leur transfert résultera de l'inscription des titres au compte-titre de l'acquéreur.Les BSA 2018 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard à compter du 30 mars 2019.Les BSA 2018 pourront être exercés à tout moment par le souscripteur dès leur attribution le 21 décembre 2018 et jusqu'au 19 décembre 2021 à minuit au plus tard. A défaut d'avoir été exercé avant cette date, les BSA 2018 deviendront nuls et caducs de plein droit.À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission passera à 0,8894%.La présente augmentation de capital permettra à Anevia de reconstituer ses fonds propres et de poursuivre sa croissance.