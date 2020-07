ANEVIA : nomme Paul Molinier en qualité de membre du Comité Stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a annoncé la nomination de Paul Molinier comme nouveau membre de son Comité Stratégique.Dans le cadre de cette fonction, Paul Molinier participera à la définition des stratégies de développement commercial et produits d'Anevia. Il rejoint ainsi Éric Baron et les cinq membres du conseil d'administration déjà membres du Comité Stratégique : Alexis Delb, Laurent Grimaldi, Valéry Huot (représentant de LBO France), Laurent Lafarge (PDG) et Tristan Leteurtre (co-fondateur d'Anevia).Au cours de ses 30 années d'expérience, Paul Molinier a acquis une connaissance approfondie des secteurs de l'informatique et des télécommunications, où il a occupé plusieurs postes de direction au sein de start-ups et de grandes entreprises internationales. Dernièrement il était PDG de Viaccess-Orca, un des principaux fournisseurs de solutions pour le secteur de la télévision. Il est diplômé de l'École Polytechnique de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.