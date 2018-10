ANEVIA : nomme Vice-Président Recherche et Développement.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a annoncé la nomination de François Le Crom au poste de Vice-Président Recherche et Développement. Il prend à ce titre la direction de la R&D et aura pour mission d’accompagner les équipes R&D d’Anevia dans l’exécution de la roadmap à moyen et à long terme. Il supervisera notamment la transition vers la nouvelle génération de produits Anevia basée sur une architecture micro-services en mettant l’accent sur un processus qualité de pointe.Avant de rejoindre Anevia, François Le Crom était directeur R&D chez Ateme, une entreprise cotée spécialisée dans les infrastructures de diffusion vidéo, où il encadrait une équipe d'ingénieurs logiciel en charge d'améliorer l'efficacité globale de la R&D au travers de la méthode Agile. Chez Ateme, il a notamment dirigé l'équipe qui a développé le logiciel phare de la société en matière de diffusion live et de transcodage OTT, dans une période où le marché se tournait vers le tout logiciel, puis vers les solutions virtualisées.François Le Crom devient également membre du Comité de Direction d'Anevia.