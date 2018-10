Anevia : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GENTILLY,23/10/2018

MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ANEVIA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a étéprocédé à un apport complémentaire de 20 000 € en date du 23 octobre 2018.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-Nombre d'actions ANEVIA : 3636

-Solde en espèce du compte de liquidité : 11 836,38 €

A propos d'ANEVIA

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.

Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.

Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des entreprises, publiques et privées.

Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des domaines de la télévision, de la santé et des entreprises dont elle est membre.

Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia est cotéesur le marché d'Euronext Growth à Paris.

Pour plus d'informations, rendez-vous surwww.anevia.com.

