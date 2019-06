Anevia : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Mise à disposition du Document de Référence 2018

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce la publication de son Document de Référence pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Il a été déposé et enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 14 juin 2019 sous le numéro R.19-022.

Ce document peut être consulté sur le site de la société à l'adresse suivante : https://anevia.com/finance/.

Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles au siège de la société : 79, rue Benoît Malon - 94250 Gentilly.

Les documents suivants sont notamment intégrés dans le Document de Référence :

Le rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise,

Le rapport afférent des Commissaires aux comptes,

L'information relative aux montants des honoraires versés aux auditeurs légaux,

Le descriptif du programme de rachat d'actions propres.

Prochaine publication : le 24 juillet 2019, chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

A propos d'ANEVIA

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.

Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout, à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.

Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des entreprises, publiques et privées.

Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions logiciel flexibles et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des domaines de la télévision, de la santé et des entreprises dont elle est membre.

Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia est cotée sur le marché d'Euronext Growth à Paris.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com.

Contacts ANEVIA ACTIFIN Silvia CANDIDO Alexandre COMMEROT Field Marketing Director Isabelle DRAY (relations presse) Tel : +33 1 81 98 32 40 Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : investisseurs@anevia.com Email : acommerot/idray@actifin.fr

Libellé : Anevia

Code ISIN : FR0011910652

Mnémonique : ALANV

Nombre d'actions composant le capital social : 4 346 978