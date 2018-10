Anevia : RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

ANEVIA

Société anonyme Capital social :192.979,60euros

Siège social : 79 rue Benoît Malon - 94250 Gentilly 448 819 680 RCS Créteil

(la «Société»)

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

I. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE

1.1.Acquisition de la société Keepixo

Suite à la décision du conseil d'administration du 2 mars 2018, la société Anevia a signé un traité d'apport avec l'associé unique de Keepixo SAS prévoyant l'apport en nature des actions Keepixo à Anevia, financé intégralement par échange de titres, par voie d'émission d'actions nouvelles Anevia. La société Keepixo SAS, a pour objet la conception, le développement, la vente, la représentation, la distribution de tous produits logiciels, produits connexes et prestations liées à la chaine de transmission numérique, notamment l'encodage de contenus en vue de leur utilisation sur le réseau Internet.

Le 12 avril 2018, l'assemblée générale, a approuvé l'acquisition de Keepixo SAS par Anevia pour un montant de 808 K€ par échange de titres.

Le conseil d'administration du 17 mai 2018 a décidé de procéder à la fusion simplifiée de Keepixo par apport à la Société de l'intégralité de son actif et de son passif, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le traité de fusion prévoit que la fusion de la société absorbée à la société absorbante sera effectuée sur la base de la Valeur Nette Comptable de la société absorbée au 31/12/2017. L'actif net de la société absorbée est de 258 083 €.

La fusion a donc entrainé un mali de fusion de 549 853 €. Au bilan, ce mali ne pouvant faire l'objet d'une affectation précise, aux éléments d'actifs apportés, il est comptabilisé en fonds de commerce et suivra les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux.

La société a donc procédé à l'intégration comptable des éléments d'actif et de passif de la société Keepixo au 1er janvier 2018 et a procédé à l'enregistrement comptable des opérations de la société Keepixo à compter de cette date, en appliquant les règles et méthodes comptable pratiquées par Anevia.

1.2.Activité de la Société

Sur la période, le chiffre d'affaires total s'inscrit en hausse de +27%, intégrant une contribution de 0,8 M€ de Keepixo, rachetée par Anevia au 1er semestre.

Hors contribution de Keepixo, Anevia affiche une croissance organique de +12% sur chacune de ses deux activités (Telecom et Entreprise).

Depuis l'acquisition de Keepixo en avril, les équipes d'Anevia et de Keepixo travaillent en étroite collaboration tant en terme commercial que de R&D pour générer toutes les synergies qui avaient été identifiées lors du rapprochement. Les ressources des deux entreprises ont ainsi été mutualisées afin notamment d'accroître les capacités de développement de nouvelles gammes de produits pour conserver son avance technologique, et de générer des ventes additionnelles auprès de ses bases de clients respectives.

1.3.Emission et attribution de BSA 2017 C

Le 12 avril 2018, le conseil d'administration, agissant conformément à la délégation consentie par l'assemblée générale du 18 mai 2017 à la quatorze et quinzième résolution, a émis et attribué 15.000 BSA 2017C au profit de certains salariés de la société Keepixo tel que prévu dans le traité d'apport de la société.. Chacun des BSA 2017C émis au prix de 0.15€ par bon, donne droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle de la Société moyennant un prix d'exercice de 2,86€ soit 0,05€ de valeur nominale et 2,81€ de prime unitaire, sous réserve d'ajustement dans les conditions légales et réglementaires.Les BSA 2017C pourront être exercés à hauteur de 100% des BSA 2017C attribués à compter du 12 avril 2021.

1.4.Modification des conditions d'exercice des BSA 2017

La Société a lancé un programme de BSA attribués gratuitement aux actionnaires en juillet 2017.

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 28 juin 2018, le Conseil d'Administration a souhaité proposer aux actionnaires, qui l'ont approuvé, la modification de la période et des modalités d'exercices des bons de souscription d'actions de la Société qui avait été émis le 17 juillet 2017, afin de permettre à ses actionnaires d'exercer leurs BSA dans de meilleures conditions et d'offrir à ANEVIA des ressources complémentaires en cas d'exercices.

Ainsi, la période d'exercice des BSA a été prolongée du 24 juillet 2018 au 31 décembre 2018 à minuit inclus. Et le prix d'exercice pour la souscription d'une action nouvelle à partir de 6 BSA a été réduit à 3 euros, contre 4,7 euros initialement.

Au 30 juin 2018, suite à l'exercice depuis leur émission, de 7620 BSA 2017, qui ont donné lieu à l'émission de 1270 actions à 4,7€, il reste 3 543 598 BSA 2017 pouvant être exercés à 3€ pour un total de 1.771.799€.

II. COMMENTAIRES SUR LES DONNEES CHIFFREES

1. Chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2018, Anevia enregistre un chiffre d'affaires de 6,7 M€ comparé à 5,3 M€ au 1er semestre 2017.

CA en milliers d'Euros S1 2018 % S1 2017 % 6 mois 6 mois 73% 27% 71% 29% Total Telco 4 927 3 769 Total entreprise 1 823 1 553 Total C.A 6 750 5 323

TELECOM : POURSUITE DE LA CONQUETE COMMERCIALE DE NOUVEAUX CLIENTS

L'activité Telecom affiche une croissance totale de +31% au 1er semestre 2018, une performance d'autant plus notable qu'Anevia avait déjà affiché en 2017 deux semestres consécutifs en croissance à deux chiffres de cette activité.

Le premier semestre affiche une dynamique commerciale solide portée par la conquête de nombreux nouveaux opérateurs de premier plan en Europe, mais également en Asie, Amérique du nord et Amérique du sud.

ENTREPRISE : CONFIRMATION DE LA REPRISE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE COMME ANNONCE EN 2017

Comme annoncé, les actions entreprises en fin d'année 2017, conjuguées à l'arrivée d'Ivonne Prugnaud en tant que VP Sales Worldwide Entreprise pour relancer la dynamique de l'activité, ont porté leurs fruits. L'activité Entreprise s'inscrit ainsi au 1er semestre 2018 en croissance totale de 17%.

La période a notamment été marquée par la signature d'un nouveau partenariat majeur avec un intégrateur de premier plan du marché de l'hôtellerie, permettant à Anevia d'asseoir davantage sa présence sur le marché de l'« hospitality » et d'accéder à de nouvelles régions comme l'Asie ou l'Australie.

Le chiffre d'affaires se ventile par nature de revenus comme suit sur le premier semestre 2018 :

CA en milliers d'Euros 4 S1 2018 % S1 2017 % 6 mois 6 mois 69% 11% 20% 100% 71% 9% 20% 100% Systemes et logiciels 4 662 3 766 Services professionnels 755 478 Maintenance et support 1 333 1 079 Total Chiffre d'affaires 6 750 5 323

2. Résultats de la Société et de ses filiales

En k€ S1 2018 incluant Keepixo Keepixo S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires Marge brute En % du Chiffre d'affaires Charges d'exploitation Produits d'exploitation Résultat d'exploitation Crédits d'Impôts Resultat net 6 750 5 145 76% -7 782 429 -2 209 541 -1 797 781 608 78% -700 36 -56 95 39 5 323 4 342 82% -5 436 9 -1 099 363 -769

Tandis que le chiffre d'affaires progressait de 27% sur le semestre, le taux de marge brute est passé de 82% à 76% Cette baisse du taux de marge brute est principalement due au mix produit sur le secteur Telecom qui a vu une augmentation significative de ses ventes en mode « appliance » sur le semestre dont le taux de marge est inférieur à celui des ventes de purs logiciels.

L'augmentation des charges d'exploitation reflète la stratégie du Groupe annoncée lors de son augmentation de capital début 2017 de renforcer ses équipes, notamment commerciales et R&D, afin d'accompagner son développement.

Les charges de personnel ont augmenté de 43% au 1er semestre 2018 (27% sans tenir compte des effectifs de Keepixo : 14 personnes) traduisant, l'augmentation des effectifs salariés en 2017 de 15 personnes, dont 7 personnes en vente et marketing, et 6 personnes en R&D.

Au 30 juin 2018, les effectifs de la société, en fin de période et hors sous-traitance, atteignaient 81 collaborateurs (dont 14 Keepixo) contre 67 à fin juin 2017 et 52 à fin décembre 2016.

De même les autres achats et charges externes ont augmenté de 37% (29% sans Keepixo) suite au recours à de la sous-traitance pour compléter ses ressources en R&D de 6 personnes et pour renforcer ses équipes opérations et support de 6 personnes, ressources basées au Vietnam, en Roumanie, et en Inde.

Ainsi le résultat d'exploitation affiche une perte de -2,2 M€ contre -1,1 M€ au 30 juin 2017.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) s'élève à 0,5 M€, en hausse par rapport au 1er semestre 2017 suite à l'embauche de nouveaux ingénieurs R&D en 2017 et à l'acquisition de Keepixo dont le CIR s'élevait à 95 K€ sur la période.

Le résultat net s'inscrit en perte de -1,8 M€.

3. Autres éléments

Le total bilan au 30 juin 2018 s'élève à 8,2 M€, et peut se synthétiser comme suit :

En K€ 30.06.2018 31.12.2017 Actif immobilisé 1 242 673 Actif circulant 7 026 7 583 dont créances clients 2 888 3 824 dont trésorerie 1 465 2 313 Autres actifs 8 34 TOTAL ACTIF 8 276 8 290 Capitaux propres -784 364 Dettes financières 3 076 3 230 Provisions pour risques et charges 72 100 Autres dettes 5 912 4 596 TOTAL PASSIF 8 276 8 290

L'augmentation de l'actif immobilisé provient principalement de la fusion avec Keepixo et du mali de fusion comptabilisé en fonds de commerce pour un montant de 549 K€ et des immobilisations de la société Keepixo pour un montant de 77 K€.

Suite à la perte enregistrée sur le semestre, le montant des capitaux propres devient négatif à - 784 K€.