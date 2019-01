Anglo American : en retrait après un point sur la production

24/01/2019 | 11:47

Anglo American recule de 1% à Londres, après l'annonce par le groupe minier d'une augmentation de 7% de sa production totale sur une base équivalent cuivre, au quatrième trimestre 2018 en comparaison annuelle, hors effet de l'arrêt à Minas-Rio.



'Une performance opérationnelle solide s'est traduite par une hausse de 23% de la production de nos activités cuivre (à 183.500 tonnes), faisant plus que compenser les contraintes d'infrastructures à Kumba', indique le directeur général Mark Cutifani.



Le groupe d'origine sud-africaine fait part aussi d'une progression de 12% de la production de De Beers, à 9,1 millions de carats, ainsi que de hausses de 3% des productions de platine et de palladium, à respectivement 602.300 et 386.600 onces.



