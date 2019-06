Anglo American : ventes de diamants en retrait

25/06/2019 | 10:08

De Beers, la filiale du groupe minier Anglo American spécialisée dans les diamants, annonce que la valeur provisoire des ventes de son cinquième cycle de 2019 est évaluée à 390 millions de dollars, contre 416 millions pour le cycle précédent.



En outre, le cinquième cycle de 2018 s'était terminé sur un montant de 581 millions de dollars.



Le directeur général de De Beers, Bruce Cleaver, évoque 'un environnement plus difficile en Chine et des stocks de diamants polis plus élevés que d'habitude'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.