Anglo American : Credit Suisse relève son opinion

07/05/2020 | 14:36

Credit Suisse relève son opinion sur Anglo American de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 à 18 livres, jugeant qu'il 'coche beaucoup de cases pour être en meilleure position pour surperformer ses pairs, au delà de la pandémie'.



'Nous ne sommes certainement pas encore sortis d'affaire avec le coronavirus, mais Anglo American a connu l'une des pires performances depuis le début de l'année malgré un mix de matières premières plus favorable', souligne le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

