AB InBev : Berenberg maintient son conseil

29/10/2019 | 12:25

Berenberg maintient sa recommandation 'd'achat' sur le titre AB InBev, avec un objectif de cours de 109 euros, malgré sa chute brutale. Le titre a perdu en effet près de 12% sur la semaine.



Dans une note intitulée 'Deux pas en avant, un pas en arrière', le courtier allemand a indiqué qu'AB InBev avait annoncé un 'troisième trimestre' faible après un solide premier semestre et des initiatives prometteuses visant à désendetter le bilan.



Cependant, nous pensons que le mouvement de baisse des actions après les résultats a été exagéré et que le marché ignore les mesures positives prises cette année ', a déclaré le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.