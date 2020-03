AB InBev : Credit Suisse dégrade son conseil

09/03/2020 | 11:14

Credit Suisse est passé lundi d'une recommandation 'surperformance' à 'neutre' sur Anheuser-Busch InBev, le numéro un mondial de la bière.



Le broker, qui abaisse en outre son objectif de cours de 87 à 58 euros, évoque un niveau d'endettement 'revenu à des niveaux peu confortables.'



Pour l'intermédiaire, le ralentissement du rythme auquel le groupe se désendette le rend particulièrement dépendant d'un environnement économique très volatile et éclipse l'intérêt du dossier à moyen terme.



Selon les analystes de la banque suisse, le titre n'est certes 'pas cher payé' à l'heure actuelle, mais son retard de valorisation n'a aucune raison de se combler tant que la dette du brasseur ne se sera pas allégée.



L'action AB InBev perd actuellement 4,5%, cinquième plus forte baisse d'un indice BEL 20 qui décroche lui aussi de 4,5%.



