AB InBev : Jefferies relève sa recommandation

05/08/2019 | 16:36

Jefferies a relevé lundi sa recommandation sur AB InBev de 'sous-performance' à 'conserver' et porté son objectif de cours de 63 à 85 euros.



Dans une note de recherche, le courtier américain salue les efforts entreprise par le géant de la bière afin de relancer son chiffre d'affaires et de limiter sa dette, deux facteurs qui avaient pu peser sur son cours de Bourse.



Si la mise en place des synergies touche désormais à sa fin, AB InBev a su accélérer son chiffre d'affaires grâce à l'optimisation de son portefeuille, une dynamique amplifiée par un environnement économique favorable et une approche plus équilibrée de sa croissance, fait valoir Jefferies.



S'il reconnaît que ces progrès justifient un changement de recommandation, le broker préfère attendre que la croissance du groupe belge se matérialise dans le temps avant d'adopter un biais plus favorable sur la valeur.



