AB InBev : UBS abaisse sa recommandation

06/08/2019 | 11:21

UBS a abaissé mardi sa recommandation sur les titres du brasseur Anheuser-Busch InBev à 'neutre', contre 'achat' précédemment, évoquant un profil risque/rendement redevenu moins favorable.



'Après une analyse approfondie des tendances de chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires sur les principaux marchés d'AB InBev, nous considérons le profil risque/rendement du titre comme davantage équilibré et dégradons en conséquence notre conseil à 'neutre', explique la banque suisse.



Dans sa note, UBS indique avoir toutefois relevé son objectif sur la valeur de 81 à 94 euros.



Suite à ces commentaires, l'action AB InBev alignait une troisième séance consécutive de baisse et cédait 0,5% à 87,2 euros sur Euronext Bruxelles.



Hier, le courtier américain Jefferies avait relevé sa recommandation sur le titre de 'sous-performance' à 'conserver', et porté son objectif de cours de 63 à 85 euros, saluant les efforts du géant de la bière pour relancer son chiffre d'affaires et limiter sa dette.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

