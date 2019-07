ABInBev : Morgan Stanley augmente son objectif de cours

31/07/2019 | 12:33

Les actions ABInBev sont stables à la Bourse de Bruxelles, alors que Morgan Stanley a relevé ce matin son objectif de cours de 85 euros à 100 euros, tout en maintenant sa note 'surpondérer'.



'Les actions d'ABInBev offrent plus de possibilités à partir de maintenant', a indiqué le bureau d'analyses dans sa note de recherche, précisant que le brasseur belge 'reprenait l'initiative'.



'Nous pensons que la poursuite de la dynamique et le désendettement peuvent conduire à une réévaluation', a ajouté Morgan Stanley, soulignant que le risque / rendement d'ABInBev constituait le niveau le plus attractif parmi les brasseurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.