AB InBev : BPA sous les attentes en 2019

27/02/2020 | 08:52

AB InBev publie un BPA normalisé de 4,08 dollars pour l'exercice 2019, manquant d'un peu plus de 30 cents le consensus, avec une marge EBITDA en diminution de 65 points de base à 40,3%, pour des produits en croissance de 4,3% à un peu plus de 52,3 milliards de dollars.



Le brasseur international met en avant une 'croissance saine des volumes qui a été favorisée par des initiatives de premiumisation et de gestion des revenus au niveau mondial, malgré un ralentissement de la croissance des produits par hectolitre'.



Le conseil d'administration d'AB InBev propose un solde de dividende d'un euro par action à l'AGA du 29 avril prochain. Combiné à l'acompte versé en novembre dernier, le dividende total pour l'exercice écoulé serait de 1,80 euro par action.



