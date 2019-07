AB InBev : Budweiser APAC pourrait lever près de 10 milliards

02/07/2019 | 10:28

AB InBev prend 1,6% à Bruxelles, alors que sa filiale d'Asie Pacifique Budweiser Brewing Company APAC pourrait lever jusqu'à 9,8 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse à Hong Kong, d'après Bloomberg.



'La valorisation (de la filiale) pourrait atteindre 64 milliards de dollars au plus', indique Aurel BGC, rappelant que le brasseur international 'veut vendre 1,63 milliards d'actions à un prix compris entre 40 et 47 dollars hongkongais'.



