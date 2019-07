AB InBev: La croissance des ventes de bière à un pic de 5 ans

Le premier brasseur mondial, propriétaire des marques Budweiser, Corona et Stella Artois, a déclaré jeudi que ses ventes de bière avaient progressé de 2,1% en volumes sur la période avril-juin, ce qui va dans le sens de sa stratégie consistant à privilégier la croissance de son chiffre d'affaires.

Avec la hausse des prix et l'évolution des goûts des consommateurs vers des bières de plus haut de gamme, le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation (Ebitda) ont progressé encore plus fortement que les volumes de ventes, respectivement de 6,2% et 9,4%. A 5,86 milliards de dollars, l'Ebitda a été supérieur au consensus des analystes qui l'attendaient à 5,73 milliards selon les données Refinitiv.

AB InBev dit avoir profité sur de nombreux marchés d'une fête de Pâques plus tardive, ce qui a décalé une partie des ventes du premier vers le deuxième trimestre par rapport à 2018. Ses ventes l'an dernier avaient cependant été gonflées par la Coupe du monde de football.

Le brasseur belge continue de prévoir une solide croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice cette année ainsi qu'un revenu par hectolitre supérieur à l'inflation.

Alors qu'une de ses priorités est de se désendetter après le rachat en 2016 de son principal concurrent SABMiller, AB InBev a fait état d'un endettement net de 104,2 milliards de dollars à fin juin, comme fin 2018.

(Philip Blenkinsop; Bertrand Boucey pour le service français)