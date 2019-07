AB InBev : en retrait après l'arrêt du projet d'IPO en Asie

15/07/2019 | 09:33

AB InBev recule de 2,1% à Bruxelles après avoir décidé d'interrompre son projet d'introduction en bourse (IPO) de sa filiale d'Asie-Pacifique, Budweiser Brewing Company APAC Limited, 'en raison de plusieurs facteurs, dont les conditions de marché'.



Le brasseur explique qu'il suivra de près ces dernières, 'évaluant en permanence ses options afin d'améliorer la valeur actionnariale, d'optimiser les activités et de favoriser la croissance à long terme, moyennant une discipline financière stricte'.



'Cette opération devait permettre de lever 8,3 à 9,8 milliards de dollars et de réduire ainsi assez nettement l'endettement de sa maison-mère qui s'établit à 102,7 milliards de dollars à fin 2018, soit 4,7 fois l'EBITDA', rappelle-t-on chez Invest Securities.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.