AB InBev : entouré après une reprise du projet d'introduction

AB InBev grimpe de 3,9% à Bruxelles, au lendemain de l'annonce que sa filiale d'Asie-Pacifique (APAC) (hors Australie), Budweiser Brewing Company APAC Limited, a redéposé une application pour l'introduction en Bourse à Hong Kong d'une minorité de ses actions.



'Il n'y a aucune garantie que cette opération sera finalisée et la décision dépendra d'un certain nombre de facteurs y compris les conditions de marché', précise le brasseur qui détient entre autres les marques Stella Artois, Corona et Leffe.



Pour mémoire, le Belgo-Brésilien avait décidé en juillet de renoncer à ce projet, justifiant alors cette décision par plusieurs facteurs, dont les conditions de marché qu'elle avait toutefois l'intention de suivre.



