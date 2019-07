AB InBev : le T2 porté par les volumes et la premiumisation

25/07/2019 | 10:37

En tête de l'indice bruxellois Bel 20, l'action du brasseur AB InBev prenait 4% après la publication de ses 'meilleurs résultats trimestriels depuis plus de cinq ans en termes de volumes'. Reflétant la montée en gamme ('premiumisation'), la marge s'améliore aussi.



En effet, au 2ème trimestre (T2), la croissance interne du volume de bière brassé par le groupe a augmenté de 2,1%, ce qui porte ce taux à 1,7% sur l'ensemble du semestre. Eléments d'explication : les 'excellents résultats sur de nombreux marchés clés comme le Mexique, le Brésil, l'Europe, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Australie et la Colombie', indique la société, malgré une contraction nette, mais isolée, de l'Amérique du Nord (- 2,5%).



Les 'produits', soit grosso modo le volume d'affaires, ont progressé plus vite : + 6,2% à 14 milliards d'euros, grâce aux volumes mais aussi aux prix, AB InBev évoquant des 'initiatives de gestion des produits et (...) la premiumisation au niveau mondial.'



L'EBITDA normalisé a d'ailleurs pris 9,4% à 5,9 milliards d'euros, et le bénéfice net normalisé part du groupe 14,4% à 2,5 milliards.



Sur l'ensemble de 2019, AB InBev prévoit 'toujours une forte croissance des produits et de l'EBITDA'.







