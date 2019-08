AB InBev : rachat d'un producteur de bière artisanale aux USA

07/08/2019 | 17:29

Anheuser-Busch, la branche américaine du géant de la bière AB InBev, a fait l'acquisition de Platform Beer Co, un brasseur régional connaissant un rapide développement.



Fondé en 2014 par deux entrepreneurs de Cleveland, Paul Benner et Justin Carson, Platform s'est fait connaître en créant plus de 200 recettes de bière chaque année, dont plusieurs ont été primées.



En plus d'un bar de dégustation à Cleveland, la marque de bière dispose d'une brasserie d'une soixantaine de fûts à Cleveland, d'une salle de dégustation à Columbus ainsi que d'une autre salle de dégustation et d'un café à Cincinnati.



Anheuser-Busch rappelle qu'il a investi, au cours des trois dernières années, plus de 130 millions de dollars dans ses marques artisanales afin de leur permettre d'embaucher des salariés, d'ouvrir de nouveaux locaux et d'accroître leurs volumes.



