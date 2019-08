AB InBev : renonce à son option d'achat sur CBA

23/08/2019 | 16:05

Anheuser-Busch a annoncé vendredi qu'il avait renoncé à exercer son option d'achat sur le solde du capital du brasseur artisanal américain Craft Brew Alliance (CBA).



Le propriétaire des marques Budweiser, Michelob et Stella Artois - qui contrôle actuellement 31,3% de CBA - explique qu'il préfère s'en tenir à l'accord commercial de distribution passé en 2016 avec l'entreprise de Portland (Oregon).



Cette décision va entraîner le versement par la filiale américaine d'AB InBev d'une prime de 20 millions de dollars au brasseur indépendant.



Dans un communiqué, CBA se dit toutefois 'déçu' de la décision de son actionnaire, tout en soulignant que la levée de cette incertitude va lui permettre d'affiner sa stratégie.



Ses titres perdaient malgré tout plus de 10% vendredi matin sur le Nasdaq.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.