AB InBev retarde la fixation du prix de l'IPO de sa division Asie, selon des sources

Reuters a rapporté jeudi que le prix de l'IPO de Budweiser Brewing Company APAC, sursouscrite au regard des engagements pris par les investisseurs, serait dans le bas de la fourchette indicative.

La division Asie-Pacifique d'AB InBev, qui détient un portefeuille de plus de 50 marques de bière dans la région, veut placer 1,6 milliard d'actions à un prix unitaire compris entre 40 et 47 dollars de Hong Kong (4,54 et 5,33 euros).

Elle entend lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars (7,3-11,2 milliards d'euros) avant toute option de surallocation en entrant à la Bourse de Hong Kong, ce qui en ferait la plus importante opération IPO de l'année dans le monde.

Le livre d'ordres de l'opération, qui a suscité l'intérêt des investisseurs institutionnels à long terme, des fonds souverains et de pension, a été clôturé jeudi.

Les dirigeants de la société et les représentants de JPMorgan et Morgan Stanley n'ont cependant toujours pas dévoilé le prix de l'IPO, qui devait être fixé vendredi, selon les sources.

On ignore pour le moment la raison de ce retard.

Selon le prospectus d'IPO, si le prix n'est pas finalisé au plus tard lundi 15 juillet (heure de Hong Kong), l'opération n'aura pas lieu.

Un porte-parole de Budweiser APAC n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

L'essentiel du produit de l'IPO de cette division d'AB InBev est destiné au remboursement de la dette du groupe belge, qui a acheté fin 2016 son rival britannique SABMiller pour environ 100 milliards de dollars.

L'action AB InBev reculait de 2,2% vendredi matin en réaction à ce retard.

(Avec Jennifer Hughes; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

par Julie Zhu