AB InBev : s'associe à un groupe de cannabis au Canada

20/12/2018 | 08:03

AB InBev annonce un partenariat de recherche avec Tilray sur des boissons non alcoolisées contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD), partenariat limité au Canada et dans lequel chacun prévoit d'investir jusqu'à 50 millions de dollars américains.



La participation d'AB InBev se fera par l'intermédiaire de sa filiale Labatt Breweries of Canada, principal brasseur du pays, et celle de Tilray par le biais de sa filiale canadienne spécialisée dans le cannabis destiné à l'usage adulte, High Park Company.



'Nous envisageons de développer une meilleure compréhension des boissons non alcoolisées contenant du THC et du CBD, pour guider nos futures décisions concernant d'éventuelles opportunités commerciales', explique Kyle Norrington, président de Labatt Breweries.



