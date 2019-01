AB Inbev : une IPO de l'activité asiatique serait envisagée

14/01/2019 | 13:27

AB Inbev ne cède que 0,2% à Bruxelles, alors que le brasseur envisagerait de réaliser une introduction en Bourse (IPO) ses activités asiatiques d'après des sources de presse, Oddo BHF précisant que Hong Kong est la place le plus souvent avancée pour une telle opération.



Selon l'analyste -qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 80 euros- elle permettrait au brasseur de réduire son endettement colossal, et son impact sur le cours de bourse serait probablement positif à court terme.



'Cette opération le priverait d'une zone de croissance forte et renforcerait le poids des marché matures sur le long terme', prévient-il toutefois, ajoutant que 'l'Asie-Pacifique est une des régions où le potentiel de premiumisation est le plus élevé avec l'Afrique'.



