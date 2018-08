Anheuser Busch InBev : AB InBev lance le 100+ Accelerator pour financer et supporter des entrepreneurs locaux qui aident à résoudre les défis mondiaux du développement durable

Communiqué de presse

AB InBev lance le 100+ Accelerator pour financer et supporter des entrepreneurs locaux qui aident à résoudre les défis mondiaux du développement durable

Le brasseur leader au niveau mondial annonce 10 premiers défis

Le 2 août 2018 : Anheuser-Busch InBev invite des universitaires, entrepreneurs, scientifiques et technologues du monde entier à participer au 100+ Accelerator en vue de mobiliser les esprits les plus brillants pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux les plus urgents en matière de développement durable.

AB InBev recherche des partenaires capables d'accomplir des perçées révolutionnaires dans divers domaines tels que la gestion de l'eau, la productivité agricole, le surcyclage, l'approvisionnement responsable et la logistique verte. Les start-ups peuvent proposer leurs solutions aux 10 enjeux majeurs que nous avons identifiés grâce aux idées des parties prenantes internes et des experts tiers du monde entier. Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un soutien et d'un financement et auront accès à de nouveaux réseaux.

« Il revient aux entreprises internationales de jouer un rôle plus important dans la création d'un monde meilleur pour tous, » a déclaréTony Milikin, Chief Sustainability & Procurement Officerd'AB InBev. « Nous avons, au sein d'AB InBev, une vision à long terme pour bâtir une entreprise faite pour durer les 100 prochaines années et au-delà ; cette vision repose sur la promotion du développement durable dans toutes nos activités. Notre démarche est ancrée dans les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons et nous sommes bien placés pour soutenir les entrepreneurs qui font face aux défis locaux. Le 100+ Accelerator permettra aux innovateurs de profiter de nos ressources, de notre expérience et de notre envergure mondiale pour accélérer leurs progrès et accroître leur portée. »

Les gagnants seront annoncés en septembre 2018 et invités à prendre part au 100+ Accelerator, qui sera lancé en octobre à New York et durera jusqu'en mars 2019. Le programme s'achèvera par un Global Demo Day à Leuven en Belgique, où les start-ups pourront tenter d'obtenir un financement supplémentaire auprès du 100+ et auprès d'investisseurs externes.

Maisie Devine, Global Director du 100+ Accelerator d'AB InBev,a déclaré : « Les enjeux actuels du développement durable nous offrent d'importantes opportunités de développement et d'innovation. Nous souhaitons soutenir les entrepreneurs motivés et engagés qui trouvent des solutions aux problèmes de leurs propres communautés. Le 100+ Accelerator misera sur notre volonté d'entreprendre et notre souci constant d'atteindre plus vite de meilleurs résultats. »

Le 100+ Accelerator débutera par une session de test qui permettra à chaque start-up sélectionnée de valider l'adéquation entre son produit et la demande du marché, suivie d'un programme structuré axé sur le partenariat avec une grande entreprise et sur les meilleures pratiques d'expansion. L'Accelerator sollicitera l'expertise et l'expérience de ZX Ventures, l'incubateur mondial d'AB InBev. C'est le début d'un programme à long terme, qui sera renouvelé chaque année.

Le lancement du 100+ Accelerator repose sur les objectifs de développement durable pour 2025 récemment annoncés par AB InBev. Un bon brasseur a besoin d'ingrédients naturels, d'un environnement naturel sain et de communautés prospères. Chez AB InBev, nous nous sommes engagés à améliorer la vie au sein des communautés auxquelles nous appartenons et à jouer un rôle positif auprès de celles-ci.

Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le site du 100+ Accelerator [www.100accelerator.com].

100+ Accelerator-Défis pour les start-ups :

1.Chaque goutte d'eau[www.100accelerator.com/everysingledrop] Selon les Nations Unies, la pénurie d'eau fait partie des « problèmes principaux auxquels de nombreuses sociétés et le monde entier sont confrontés au XXIèmesiècle. » Comment pouvons-nousœuvrerpour la conservation des bassins versants, améliorer l'accès à l'eau et réduire le gaspillage de l'eau ?

2. Agriculture intelligente [www.100accelerator.com/smartagriculture] La science agricole progresse rapidement et influence considérablement le rendement et la survie des cultures et, par conséquent, les économies de pas mal de pays ; et pourtant, de nombreux agriculteurs n'ont pas accès à cette technologie. Comment comblons-nous l'écart entre le progrès technologique et l'accès à la technologie ? Comment pouvons-nous protéger les cultures des maladies et des nuisibles ? Et comment pouvons-nous utiliser la technologie pour garantir zéro déchet lors du tri du malt d'orge ?

3. Boucler la boucle [www.100accelerator.com/closetheloop] L'avenir va dépendre d'une économie circulaire afin de créer de la valeur durable à long terme pour tous. Quelles sont les alternatives plus écologiques en matière d'emballage ? Comment pouvons-nous améliorer l'efficacité de la collecte et du recyclage des déchets dans les économies en développement ?

4. L'avenir du brassage [www.100accelerator.com/thefutureofbrewing] Nous pensons que les nouvelles technologies et les innovations vont révolutionner le brassage à l'avenir. Comment pouvons-nous utiliser la technologie à chaque étape du brassage pour améliorer l'efficacité et de réduire les déchets ?

5. Action sur le carbone [www.100accelerator.com/carbonaction] Les entreprises doivent adopter une démarche plus proactive pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les solutions de pointe en matière d'énergies renouvelables pour les exploitations agricoles ? Comment la technologie peut-elle servir à surveiller la consommationd'énergie et à accroître son efficacité ? Et quelles sont les nouvelles solutions pour supprimer le carbone de l'atmosphère ?

6. Une logistique plus sûre et plus verte [www.100accelerator.com/safergreenerlogistics] Le secteur des transports est l'une des sources les plus importantes des émissions de gaz à effet de serre, résultant principalement de la combustion de carburants fossiles. Comment la logistique intelligente, sûre et économe en carburant peut-elle modifier l'empreinte de la chaîne d'approvisionnement ?

7. Approvisionnement responsable [www.100accelerator.com/responsiblesourcing] Le respect des hautes valeurs éthiques sera toujours la meilleure approche qui nous mènera vers un monde meilleur et plus sûr. Comment pouvons-nous accroître la transparence des chaînes d'approvisionnement complexes et quelles solutions évolutives pourraient favoriser le recours à des pratiques d'approvisionnement responsables ?

8. Autonomiser les petites entreprises [www.100accelerator.com/empoweringsmallbusiness] AB InBev collabore chaque année avec des millions de petits entrepreneurs à travers notre chaîne d'approvisionnement. Comment pouvons-nous diffuser les connaissances et transmettre la technologie de manière efficace dans toute notre chaîne d'approvisionnement ? Comment pouvons-nous promouvoir la productivité économique via la formation en ligne et l'inclusion financière ?

9. Gestion des déchets pour le bien-être [www.100accelerator.com/wastetowellbeing] L'approvisionnement alimentaire et les modes de consommation actuels ne sont pas durables. Est-il possible de revaloriser les millions de tonnes de co-produits de céréales et de levure et de les utiliser pour nourrir ceux qui en ont besoin ?

10. Tout le monde sur le pont [www.100accelerator.com/allhands] Nous sommes 200 000 collaborateurs prêts à faire la différence. Comment AB InBev peut-elle améliorer son environnement de travail en vue d'axer ses efforts sur l'efficacité du recyclage, de la préservation de l'eau et du transport ?

Clôture des candidatures : le 14 septembre 2018 à minuit PST. Pour en savoir plus sur le programme ou la procédure de candidature, visitezwww.100accelerator.com

A proposd'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation secondaire à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Boursed'Afriquedu Sud (JSE : ANH) et une cotationd'ADR(American Depositary Receipts) à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliersd'années.Nous avons à cœurde développer de grandes marques qui résistent à l'épreuvedu temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-paysBeck's®,Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l'espritinnovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux États-Unis, à la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée versl'orà Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectivesd'environ180 000 collaborateurs basés dans près de 50 pays de par le monde. En 2017, les produits rapportésd'ABInBevs'élevaientà 56,4 milliardsd'USdollars (hors joint-ventures et entités associées).

