Anheuser Busch InBev : AB InBev ouvre une unité de cybersécurité en Israël

Israël est un acteur de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et bon nombre de multinationationales y ont déjà ouvert un centre de ce type ou ont racheté des entreprises high tech israéliennes pour tenir à distance les pirates.

Le "hub" d'AB InBev de Tel Aviv sera dédié à l'analyse des menaces et des attaques potentielles, a déclaré Luis Veronesi, vice-président chargé de la sécurité mondiale et de la mise en conformité au sein du groupe belge, qui n'a pas précisé les détails financiers de l'opération.

AB InBEv, propriétaire de marques telles que Budweiser, Corona ou encore Stella Artois, et l'ensemble du secteur sont confrontés à des cyberattaques de plus en plus fréquentes, menées pour des "raisons financières" ou avec une volonté de perturber l'activité, a dit à Reuters Luis Veronesi.

"Avec une numérisation de plus en plus développée, nous devons être prêts à nous défendre contre tout", a-t-il ajouté.

(Ari Rabinovitch, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)