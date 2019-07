Anheuser Busch InBev : L'IPO de la division asiatique d'AB InBev déjà sursouscrite

Elle l'a été largement, a précisé l'une d'elles.

Budweiser Brewing Company APAC, qui détient un portefeuille de plus de 50 marques de bière dans la région, entend lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars (7,3-11,2 milliards d'euros) avant toute option de surallocation en entrant à la Bourse de Hong Kong, ce qui en ferait la plus importante opération de ce type au niveau mondial depuis le début de l'année.

L'essentiel du produit de cette opération sera consacré au remboursement de la dette du groupe belge, qui a acheté fin 2016 son rival britannique SABMiller pour environ 100 milliards de dollars.

La division Asie-Pacifique d'AB InBev veut vendre 1,6 milliard d'actions primaires à un prix unitaire compris entre 40 et 47 dollars de Hong Kong ($5,13-$6,02), selon des conditions dont Reuters a pris connaissance.

Le prix de l'IPO devrait être fixé jeudi et la première cotation à Hong Kong devrait intervenir le 19 juillet.

Sollicitée, une porte-parole d'AB Inbev n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le brasseur et ses banquiers ont entamé la semaine dernière en Asie une tournée de présentation de l'opération. Lundi, ils rencontreront des investisseurs à Londres avant de se rendre à Boston et à New York.

(Julie Zhu; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)