Communiqué

Bruxelles / le 26 juillet 2018 / 7h00 CET

Anheuser-Busch InBev adapte son organisation pour assurer sa croissance future

26 juillet 2018 - Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI) (NYSE : BUD) (MEXBOL : ANB) (JSE : ANH) - Après le rapprochement fructueux entre Anheuser-Busch InBev (AB InBev) et South African Breweries (SAB) en octobre 2016, nous franchissons l'étape suivante pour notre développement futur. Nous annonçons aujourd'hui notre intention de mettre davantage l'accent sur la croissance des volumes et produits et sur la création de valeur.

Les principales nouveautés :

1) Changement de notre structure zonale

Nous allons simplifier notre structure géographique, et passerons de 9 à 6 zones de gestion. La priorité de nos Zone Presidents sera de saisir les opportunités de croissance et de développer les talents au niveau de la zone. Avec leurs équipes de leadership, nos Zone Presidents établiront les priorités commerciales et externes pour leurs activités. Nous opérons ces changements afin de nous rapprocher encore de nos consommateurs,d'améliorer la flexibilité de l'entreprise dans les zones, et de saisir les opportunités de développement de façon proactive.

Notre nouvelle structure de gestion par zones :

Principaux changements :

•La nouvellezone Amériques du Centreregroupera les zones actuelles COPEC, Amériques du Centre et la BU CAC, et aura son siège à Mexico City.

•La nouvellezone Amérique du Sudenglobera les zones Amérique latine Sud et la BU Brésil, et aura son siège à Sao Paulo.

•La nouvellezone APACcomprendra les zones Asie-Pacifique Nord et Asie-Pacifique Sud, et aura son siège à Shanghai.

Tous les changements seront repris dans nos états financiers à compter du 1er janvier 2019, les résultats de l'Europe et l'Afrique continueront d'être rapportés en tant que zoneEMEAcombinée.

2) Anticipation des futurs besoins du marché et des consommateurs

Nous allons placer le Marketing et ZX Ventures sous une même direction mondiale afin de continuer à anticiper les tendances du marché et des consommateurs et de promouvoir plus largement la démarche d'innovation de ZX Ventures. ZX Ventures gardera son indépendance actuelle pour garder une longueurd'avance,rester agile et investir dans de nouveaux produits et expériences pour répondre aux besoins émergents des consommateurs.

3) Saisir les opportunités de croissance

Nous allons créer deux nouveaux postes de haute direction pour saisir les opportunités de croissance interne au sein de notre business. Ces deux fonctions rapporteront au CEO et attireront l'attention sur ces sujets à la table des décisions.

•Lucas Herscovici,l'actuel Global Marketing VP of Strategic Functions, sera nomméChief Non-Alcohol Beverages Officer. Sa priorité sera d'accélérer la croissance des ventes de boissons sans alcool, qui représentent plus de 10 % de nos volumes actuels.

•Pablo Panizza,actuellement BU President de la BU Rio de la Plata, sera nomméChief Owned-Retail Officer. Sa tâche consistera surtout à gérer la vente au détail en élaborant sa stratégie, en coordonnant les initiatives, et en partageant les meilleures pratiques au sein des marchés.

4) Changements de notre équipe de leadership

Pour refléter notre nouvelle organisation par zones et notre volonté de miser sur la croissance des volumes et produits et sur la création de valeur, nous annonçons également des changements au niveau de l'équipe de leadership du CEO. Les principaux changements au niveau de l'équipe de leadership sont repris ci-dessous :

Bernardo Paiva, l'actuel Zone President Amérique latine Nord, deviendra Zone President de l'Amérique du Sud.

Carlos Lisboa, l'actuel Zone President Amérique latine Sud, deviendra Zone President Amériques du Centre.

Jason Warner, l'actuel BU President Europe du nord, deviendra Zone President Europe.

Ricardo Moreira, l'actuel Zone President COPEC, deviendra Zone President Afrique.

Jan Craps,l'actuel Zone President Asie-Pacifique Sud, deviendra Zone President APAC.

Ricardo Tadeu, l'actuel Zone President Africa, deviendra Chief Sales Officer. Je tiens à remercierDavid Almeidad'avoir temporairement assumé cette responsabilité supplémentaire l'an dernier.

Pedro Earp, aujourd'hui Chief Disruptive Growth Officer, assumera le double rôle de Chief Marketing et ZX Ventures Officer. ZX Ventures restera indépendante de notrecœurde métier et sera dirigée parBernardo Novick, actuellement VP Client Services Amérique latine Nord.

Miguel Patricio, l'actuel Chief Marketing Officer, deviendra Chief Special Global Projects - Marketing, sous mon autorité.

Jean Jereissati, l'actuel Zone President Asie-Pacifique Nord, assumera une nouvelle fonction, qui sera annoncée dans les semaines à venir.

Stuart MacFarlane, l'actuel Zone President Europe, a décidé de quitter notre entreprise pour relever d'autres défis, à compter du 1er mai 2019. Stuart a débuté sa carrière chez nous en 1992 et nous laisse un héritage d'une valeur inestimable. Il a fait montre d'un engagement indéfectible envers nos collaborateurs pour développer notre réserve de talents et nos activités, en dégageant des résultats solides en Europe. Nous remercions Stuart pour ses nombreuses contributions au succès de notre entreprise et lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets.

Pour permettre aux zones et aux business units de se concentrer sur la croissance des volumes et produits et d'améliorer l'agilité d'exécution, l'Executive Board of Management (EBM) deviendra un Executive Committee (ExCom) à compter du 1er janvier 2019. Les membres de l'ExCom seront le Chief Executive Officer-Carlos Brito, le Chief Financial and Solutions Officer-Felipe Dutra, le Chief External Affairs and Strategy Officer-David Kamenetzkyet le General Counsel and Company Secretary-John Blood.

L'ExCom et le Conseild'administrationcollaboreront sur des questions telles que la gouvernance d'entreprise, la direction générale de notre entreprise et la mise enœuvrede la stratégie d'entreprise établie par notre Conseild'administration.

La Senior Leadership Team (SLT) fixera l'agenda commercial et opérationnel. La SLT sera composée des membres de l'ExCom, tous les autres Functional Chiefs et Zone Presidents, et continuera de rapporter à Carlos Brito.

En bref

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Tous les changements seront mis enœuvredans le respect des considérations légales, réglementaires et sociales applicables et des exigences en matière de consultation.

Nous nous consacrerons durant les prochains mois à assurer une transition fluide vers la nouvelle structure et à garantir la continuité à l'avenir. Nous continuons à axer nos efforts sur la croissance des volumes et des produits, en créant de nouvelles occasions et en développant la catégorie bière. Nous pensons qu'en mettant enœuvreces changements, nous serons mieux armés pour accélérer la croissance et que nous serons plus à l'écoute de nos consommateurs et clients, pour encore améliorer leur expérience.

