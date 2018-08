AB InBev : Oddo BHF reste à 'achat' après des réunions

13/08/2018 | 11:12

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 114 euros, soit un potentiel de hausse de 34% pour le titre, après des réunions investisseurs que le géant de la bière a tenues en Afrique du Sud du 7 au 9 août.



'Les principaux thèmes discutés ont apporté un aperçu des perspectives de croissance et opportunités', indique l'analyste, notant que le CEO Carlos Brito s'est concentré dans son introduction sur le potentiel de montée en gamme de la bière par rapport aux vins et spiritueux.



Le bureau d'études rapporte aussi le potentiel important de l'Afrique comparé aux autres marchés d'AB InBev, la zone concentrant la moitié de la croissance de la population mondiale et 20% de la progression des volumes du groupe.



