Anima : Berenberg entame le suivi à l'achat

17/10/2019 | 10:26

Berenberg a entamé ce matin le suivi du titre du gestionnaire d'actifs italien Anima Holding avec un premier conseil d'achat assorti d'un objectif de cours de 4,5 euros.



Selon le bureau d'études, Anima, qui gère près de 200 milliards d'euros, est faiblement valorisé alors même que ses coûts sont bas et qu'il bénéficie d'accords de distribution exclusifs. Il s'agit aussi, selon Berenberg, d'un bon véhicule pour jouer la croissance du marché de l'épargne en Italie, où les barrières à l'entrée sont jugées relativement élevées.





