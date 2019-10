Anima : porté par une note de broker

17/10/2019 | 12:49

L'action Anima prenait près de 3% à la Bourse de Milan après qu'un bureau d'études, Berenberg, a entamé le suivi du titre avec un conseil d'achat et une cible de 4,5 euros.



Selon le bureau d'études, Anima, un gestionnaire d'actifs, est faiblement valorisé alors même que ses coûts sont bas et qu'il bénéficie d'accords de distribution exclusifs. Il s'agit aussi, selon Berenberg, d'un bon véhicule pour jouer la croissance du marché de l'épargne en Italie, où les barrières à l'entrée sont jugées relativement élevées.





