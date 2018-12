Animoca Brands : Atari va développer des versions blockchain de ses jeux vidéo

L'accord, signé avec Animoca Brands Limited, filiale d'Animoca Brands Corporation Limited, confère au groupe australien les droits de production et de publication de versions blockchain des titres de jeux mobiles Atari "RollerCoaster Tycoon Touch" - plus de 19 millions de téléchargements dans le monde - et "Goon Squad" à l’échelle mondiale.

La durée de l'accord s'étend jusqu'au 31 mars 2022. Animoca Brands prévoit de publier au second semestre 2019 les jeux basés sur cette technologie, qui fonctionne comme un système permettant à une communauté de conserver un historique de données en toute transparence et sans organe de contrôle.

Les deux groupes ont également conclu "un protocole d'accord en vue de développer un partenariat stratégique afin d’explorer les opportunités mutuelles dans les domaines des jeux vidéos, du développement de produits et des blockchain principalement", ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

En contrepartie de la licence de développement et de publication des jeux, Animoca Brands versera à Atari une garantie minimale de 250.000 dollars américains (220.000 euros environ) sur les revenus futurs, payable en actions de la société. Une part des revenus sera versée à Atari lorsque les revenus bruts générés par les jeux dépasseront 500.000 dollars.

"Cet accord représente un moment privilégié pour moi car j'ai commencé ma carrière chez Atari et aujourd'hui, Atari devient actionnaire d'Animoca Brands", a déclaré Yat Siu, co-fondateur et président d'Animoca Brands, cité dans un communiqué.

Frédéric Chesnais, principal actionnaire et PDG d'Atari, a déclaré de son côté espérer que cet accord ouvre la voie à d'autres coopérations sur d'autres titres du catalogue.

(Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ANIMOCA BRANDS CORPORATION LTD -1.00% 0.099 488.24% ATARI -1.23% 0.321 -9.72%