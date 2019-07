À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service d'environ 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays.

Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.