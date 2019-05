Antalis : Compte rendu de l'assemblée générale mixte d'Antalis du 28 mai 201928/05/2019 - PDF - 161.47 Ko

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 28 mai 2019

Compte rendu de l'assemblée générale mixte d'Antalis du 28 mai 2019

Progression du processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Antalis qui s'est tenue le 28 mai 2019 a approuvé la majorité des résolutions qui lui étaient soumises, et notamment :

les comptes sociaux et consolidés 2018,

le renouvellement des mandats d'administrateur de M. Pascal Lebard et de Mme Delphine Drouets,

le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit,

les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 au Directeur Général,

la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux,

le renouvellement de la majorité des délégations et autorisations financières.

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le conseil d'administration qui s'est tenu

l'issue de l'assemblée générale a reconduit le mandat de Président du conseil d'administration de M. Pascal Lebard.

Par ailleurs, le conseil d'administration qui s'est réuni le 27 mai 2019 a coopté M. Bruno Basuyaux en qualité d'administrateur.

Antalis rappelle que la société progresse dans son processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale avec l'appui de Goldman Sachs. La société informera le marché dès qu'elle sera en position d'annoncer des avancées précises et certaines.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service de plus de 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.