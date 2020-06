Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 30 juin 2020

Compte rendu de l'assemblée générale mixte d'Antalis du 30 juin 2020

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Antalis qui s'est tenue le 30 juin 2020 à huis clos a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, et notamment :

les comptes sociaux et consolidés 2019 et l'affectation des résultats

les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à M. Pascal Lebard en raison de son mandat de Président, à M. Poncin en raison de son mandat de Directeur général et aux autres mandataires sociaux

la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux

le renouvellement des mandats d'administrateur de M. Bruno Basuyaux et de Mmes Cécile Helme-Guizon et Christine Mondollot

le renouvellement de certaines délégations et autorisations financières

plusieurs modifications des statuts de la société.

A la suite de l'assemblée générale et du fait du renouvellement M. Bruno Basuyaux et de Mmes Cécile Helme-Guizon et Christine Mondollot, la composition du conseil d'administration est inchangée ainsi que celle de ses comités spécialisés.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site Internet d'Antalis, rubrique « Assemblée générale ».

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.

Contact Analystes & Investisseurs

Steve McCue

+33 (0)1 58 04 21 90

contact@antalis.com

www.antalis.com

Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez

+33 (0)1 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

