Antalis : Interior Design Award 201912/09/2019 - PDF - 732.21 Ko

Un jury de renommée mondiale, composé d'acteurs majeurs de l'univers du design, récompensera ensuite les projets les plus créatifs et ingénieux.

Boulogne-Billancourt, le 10 septembre 2019 - Antalis, 1er distributeur de papiers et de produits de communication visuelle en Europe, consolide sa position sur le marché du design d'intérieur en annonçant l'édition 2019 du concours Antalis Interior Design Award, qui met en valeur des espaces uniques et personnalisés conçus par des créatifs de talent à travers le monde.

Destiné à valoriser les projets les plus créatifs et innovants de la décoration d'intérieur, l'édition 2019/2020 de ce concours débute le 1er octobre prochain.

Le concours récompensera les plus beaux projets concrétisés ou en cours de réalisation depuis 2018. Les professionnels peuvent concourir dans une ou plusieurs des cinq catégories suivantes : Hôtel/Restaurant, Boutique, Bureau, Habitat et Etablissement recevant du public (ERP)

Antalis Interior Design Award vise une fois de plus d'être la plateforme idéale pour promouvoir l'imagination, l'ingéniosité et l'expression artistique à travers des projets audacieux de créatifs venus de toute l'Europe et au-delà. Le concours s'adresse aux designers, architectes, imprimeurs, annonceurs et écoles de design qui souhaitent laisser libre cours à leur sensibilité artistique et suivre la devise « Just print your imagination ».

Pour Xavier Jouvet, Directeur Marketing & Achat, Groupe Antalis : « Après le succès de la première édition du concours Antalis Interior Design Award, nous comptons poursuivre notre travail en positionnant cette initiative comme une vitrine incontournable pour les professionnels de la décoration d'intérieur en Europe et dans le monde. Ainsi, nous mettons notre expertise au service de ces talents en valorisant leur créativité et leur vision à travers leurs meilleures réalisations. Ce concours permet aux professionnels du design d'exprimer leur créativité et de bénéficier d'une visibilité médiatique de premier plan afin qu'ils puissent atteindre leurs propres objectifs et se positionner comme source d'inspiration auprès de leurs pairs. Les produits Antalis, en particulier la gamme Coala, par leur variété et leur grande versatilité, répondent parfaitement aux besoins des créatifs toujours à la recherche de nouvelles tendances.

Les neuf lauréats seront annoncés en mars 2020 à la FESPA à Madrid. Ils bénéficieront d'une couverture médiatique considérable, ainsi que d'une visibilité importante sur la Galerie Antalis du site dédié au concours, sur les médias sociaux, sur les sites Internet d'Antalis, sur les salons internationaux et les événements clients en Europe et au-delà.

Une inscription en ligne simple et rapide

Les inscriptions se feront en ligne sur le site www.AntalisInteriorDesignAward.comdu 1er Octobre 2019 au 1er Janvier 2020. L'ensemble des réalisations apparaitront dans la Galerie du site dédié au concours, offrant ainsi une visibilité accrue aux participants pendant toute la durée du concours.

A propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service de plus de 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018