Antalis : L'innovation au cœur des 6 Centres de Design d'Emballage d'Antalis04/04/2019 - PDF - 580.85 Ko

L'innovation est au cœur des 6 « Packaging Design Centers »* d'Antalis Boulogne-Billancourt,le 4 avril 2019 - La croissance du commerce en ligne, la nécessité d'automatiser les processus logistiques, la prise en compte des enjeux environnementaux ainsi que les besoins croissants des consommateurs pour des emballages plus « expérientiels » ont posé des défis uniques à l'industrie de l'emballage et engendré une demande pour des solutions d'emballage sur mesure, innovantes et durables. Par conséquent, les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des défis commerciaux spécifiques. Afin de répondre à ces tendances, Antalis, leader européen de la distribution d'emballages industriels, a créé six centres de design d'emballage destinés à ses clients européens (3 en Allemagne, 1 au Danemark, 1 au Royaume-Uni et 1 en Pologne), et aptes à répondre aux enjeux commerciaux des clients. Les centres de design d'emballage d'Antalis : plongée au cœur de l'innovation Basés au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en Pologne, les 6 centres de design d'emballage d'Antalis peuvent répondre à une grande variété de besoins, qu'il s'agisse de solutions personnalisées, de protection des produits, d'optimisation des processus de conditionnement, de réduction des détériorations pendant le transport ou de la logistique inversée. Avec les 2 nouveaux centres de design d'emballage au Royaume-Uni et en Pologne, Antalis renforce son expertise en emballage en matière de personnalisation et de solutions sur mesure. Maria Ragusa, Ingénieure Packaging au centre de design d'emballage Antalis à Leinfelden, en Allemagne, explique comment l'innovation contribue à développer l'expertise de l'entreprise dans le secteur automobile : « Nos 3 centres de conception en Allemagne sont spécialisés dans le secteur automobile et équipés des dernières innovations. Par exemple, avec nos programmes de conception 3D, nous pouvons concevoir une solution d'emballage même s'il n'y a pas encore de produit. De plus, le fait de disposer d'une vaste gamme de logiciels 3D nous permet de traiter de nombreux types de données de nos clients, ce qui rend le processus beaucoup plus facile pour eux », dit-elle. *Centres de Design d'Emballage

* John Garner, Responsable du développement commercial du nouveau centre de design d'emballages en Angleterre, affirme : « Les tendances 2018 nous ont conduit à renouveler notre approche de l'emballage sans compromis sur la qualité des solutions proposées ». Afin de poursuivre sur cette lancée, Antalis a ouvert en février dernier en Pologne un tout nouveau centre de design d'emballage spécialisé dans la logistique et l'industrie automobile pour servir les clients de l'Europe de l'Est. Aleksander Gwizdala, Directeur de la Business Unit Emballage en Pologne, déclare : « L'emplacement de ce nouveau centre est très stratégique car nous sommes désormais en mesure de répondre à la demande croissante de services de conception d'emballages en Europe de l'Est ». L'avantage majeur de ces centres ? Ils offrent une interactivité et un engagement personnel inégalés pour réaliser le produit parfait et mettre en œuvre avec facilité de nouvelles solutions, tout en offrant une expérience client optimale. Une équipe dédiée d'ingénieurs et de « designers » Pour répondre au mieux aux besoins croissants de personnalisation, les ingénieurs en emballage des six centres de design ont su relever le défi et ont créé à ce jour plus de 10 000 solutions d'emballage sur mesure. Maria Ragusa : « Les clients viennent dans nos centres de design pour nous faire part de leurs idées, tester les prototypes en conditions réelles et parfois même redessiner les produits avec nos « designers » pour obtenir un résultat optimal ». En plus de ces services de création à la pointe de la technologie, les six centres de conception d'Antalis proposent : -Une expérience personnalisée unique : tous les murs du centre de design peuvent être recouverts de motifs pour le client en seulement trois jours grâce aux installations d'impression internes, offrant ainsi une chance unique de voir le produit fini avant même qu'il ne soit commandé ! -Une équipe d'experts dédiés : les experts de chaque centre de design sont à l'écoute des besoins du client. Aleksander Gwizdala déclare : « Contrairement à beaucoup de nos concurrents, nous sommes des concepteurs experts multi-matériaux.Ainsi, nous sommes en mesure d'adapter la conception aux besoins du produit, en choisissant le matériau le mieux adapté ».

-Flexibilité pour tous les clients : l'équipe sait répondre aux besoins de toutes les typologies de clients, des petites PME familiales aux grandes multinationales. La prise en considération du développement durable Aujourd'hui, quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises sont plus que jamais conscientes de l'impact environnemental de leurs emballages. La responsabilité d'entreprise n'est pas un vain mot dans la stratégie d'Antalis. Chaque jour, Antalis essaie de réduire son empreinte environnementale grâce à son offre « Smart Packaging Solutions ». Les ingénieurs en emballage s'engagent à concevoir des emballages avec le moins de matériaux possible sans toutefois mettre en péril la protection du produit. Les 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) les incitent à proposer aux clients des produits plus responsables et des solutions d'emballage durables. Afin de répondre aux enjeux de développement durable des clients, les experts d'Antalis prennent en compte les solutions durables tout au long du processus de création, dans la mesure du possible. •Par exemple, les centres de design d'Antalis en Allemagne ont de plus en plus recours à l'emballage mono-matière - généralement à base de papier -, ainsi qu'aux emballages sur mesure réutilisables. •En Pologne, ils utilisent autant que possible des matériaux recyclables comme le polyéthylène, le papier ou le polypropylène. •Le centre de design en Angleterre va même plus loin en devenant partenaire de Woodland Trust, un organisme de conservation qui aide les entreprises à planter des arbres et à protéger les forêts. A ce jour, Antalis a planté suffisamment d'arbres sur son site de Kettering pour que tous les emballages en carton ondulé et le papier soient neutres en carbone, avec une neutralité carbone totale prévue pour 2020 ! •Au Danemark, afin de répondre à la tendance « Unboxing Experience » (l'expérience déballage), les « designers » créent des emballages qui mettent en avant la marque du client, tout en répondant à la demande des consommateurs en matière de solutions d'emballages durables (taille des emballages adaptée au produit, matériaux papier...) Virginie Mallet, Directrice Groupe Marketing Emballage d'Antalis, affirme : « Avec l'expérience client et le développement durable au cœur de ses préoccupations, Antalis s'engage à proposer à ses clients des solutions d'emballage sur mesure, innovantes et respectueuses de l'environnement tout en offrant une qualité de produit optimale ».

À propos d'Antalis Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le troisième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service d'environ 126 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.