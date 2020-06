Boulogne-Billancourt le 8 juin 2020



L'assemblée générale des actionnaires d'Antalis se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 15 heures. En raison du contexte d'urgence sanitaire actuel lié à l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos.

L'avis de réunion valant convocation contenant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 25 mai 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

La brochure de l'assemblée générale, contenant des documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenue à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être consultée sur le site Internet de la société :

www.antalis.com/finance/actionnaires/assemblee-generale-2

Cette brochure sera envoyée à tous les actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative.

Les documents et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce, ainsi que le rapport financier annuel 2019, figurent également sur le site Internet de la société.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.

Contact Analystes & Investisseurs

Steve McCue

+33 (0)1 58 04 21 90

contact@antalis.com

www.antalis.com

Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez

+33 (0)1 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

