Antalis : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Données financières (€) CA 2018 2 310 M EBIT 2018 28,0 M Résultat net 2018 -4,00 M Dette 2018 263 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 25,84 VE / CA 2018 0,15x VE / CA 2019 0,15x Capitalisation 91,7 M

Graphique ANTALIS

Tendances analyse technique ANTALIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 1,30 € Ecart / Objectif Moyen 0,62%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Hervé Poncin Chief Executive Officer & Non-Independent Director Pascal Lebard Chairman Franck Jean-Jacques Bruel Independent Director Clare Chatfield Independent Director Delphine Drouets Independent Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ANTALIS -34.42% 108 LUXOTTICA GROUP 11.59% 32 098 ULTA BEAUTY 24.05% 16 795 TRACTOR SUPPLY COMPANY 20.37% 11 029 NEXT 21.94% 9 380 DUFRY -19.94% 6 550