Antalis : Performances opérationnelles estimées pour le 1er semestre 2020

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 22 juillet 2020

Performances opérationnelles estimées pour le 1er semestre 2020

Antalis devrait réaliser au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 817 millions d'euros, en recul de - 23,3 % par rapport au 1er semestre 2019 en données comparables (- 23,8 % en données publiées), et une marge brute d'environ 202 millions d'euros en recul de - 22,5 % en données comparables (- 22,8 % en données publiées), avec un taux de marge brute s'établissant à 24,7 %, en amélioration de + 0,3 point.

Ces résultats traduisent principalement l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur l'activité économique et la baisse de la demande, en particulier dans l'activité Papiers dans un marché européen en décroissance en volume d'environ - 25 % au 1er semestre 2020 par rapport à la même période en 2019.

L'activité Emballage a proportionnellement mieux résisté et représente avec la Communication Visuelle une contribution à la marge brute totale d'Antalis de 44 %, en progression de 5 points par rapport au 1er semestre 2019.

Dans ces circonstances, Antalis s'attend à voir son taux de marge d'EBITDA (hors incidence de la norme IFRS 16) baisser d'environ 2 points par rapport à celui de 2,8 % au 1er semestre 2019.





en millions d'euros S1 2020 S1 2019 Δ

en données publiées Δ

en données comparables(1) Chiffre d'affaires 817 1 072 - 23,8 % - 23,3 % Marge brute 202 261 - 22,8 % - 22,5 % en % du chiffre d'affaires 24,7 % 24,4 % + 0,3 point

(1) La variation en données comparables retraite les impacts calendaires, de change et de périmètre.

Les diligences d'examen limité sur l'information financière du 1er semestre 2020 sont en cours.

Les états financiers consolidés semestriels d'Antalis seront publiés dans le courant du mois de septembre 2020.

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19 en cours, il n'est pas possible de se prononcer à ce stade sur les perspectives de l'exercice 2020 pour le groupe.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.

